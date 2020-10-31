الانتهاء من تطوير كوبرى المانسترلى بمصر القديمة

صرحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير كوبر المانسترلي لمنطقة الروضة بحي مصر القديمة.وقالت نائب محافظ القاهرة، إن هذا التطوير يأتي تنفيذًا لبنود البروتوكول الذي تم توقيعه بين البنك الأهلي ومحافظة القاهرة لرفع كفاءة وتطوير الكوبري.وكلفت «عبدالمنعم» بإنهاء باقي أعمال التطوير في أقرب وقت ممكنة، مشيرة إلى أن التصميمات جاءت بشكل حضاري يليق بما يتم من تطويره.وأضافت أن المشروع هدفه خمة المواطنين المتواجدين بالحديقة الواقعة بمنطقة الكوبري، والجالسين على الاستراحات التي تم أنشأها ضمن مقترح التطوير بجانب الكوبري.وأكدت نائب محافظ القاهرة، على الاهتمام بزيادة كثافة المزروعات والمساحات الخضراء على جانبي الكوبري، كما تم استكمال أعمال الإنارة للكوبري وتشغيلها ورفع أي تراكمات أو مخلفات أو اشغالات على جانبي الكوبري.