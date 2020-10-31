«الصحة العالمية»: فحوص «كورونا» يجب أن تلعب دورا أكبر فى السفر الدولى

قال ديدييه حسين رئيس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه يجب استخدام فحوص فيروس كورونا في السفر الدولي على نطاق أوسع من عمليات الحجر الطبي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في وقت سابق قال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، إن السفر الآن "آمن نسبيا" وينطوي على مخاطرة "أقل نسبيا".وقال أيضا إنه من الصعب القيام بأي نشاط علمي حول أصل الفيروس الذي رصد لأول مرة في الصين في ديسمبر في مناخ "مسموم سياسيا".وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن أن الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء وسط الطفرة العالمية في إصابات كورونا، العمل معا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.واعتبر غيبريسوس في مؤتمر قمة عالمي للصحة الافتراضية، أن "قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره"، وأن "نصف الكرة الشمالي يواجه لحظة خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا".وقال تيدروس إن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه على أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدا، مؤكدا "أننا نعلم أن إجراءات الصحة العامة الأساسية، مثل الاختبار والعزل وتتبع الحالات، تعمل".وشهدت العديد من البلدان ارتفاعات جديدة في حالات كوفيد-19، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم سنها للسيطرة على انتشار الفيروس.وتضررت أوروبا بشكل خاص، ومع دخول السباق العالمي لتطوير لقاح إلى مراحله النهائية، هناك قلق بين المجتمع الدولي من أن الدول الغنية ستخزن الإمدادات المتاحة منه.