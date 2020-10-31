بريطانيا تعلن استعدادها لمساعدة تركيا واليونان

أكدت بريطانيا استعدادها لمساعدة تركيا واليونان في التعامل مع آثار الزلزال الذي ضرب البلدين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له عن "حزنه العميق لرؤية الدمار" نتيجة الزلزال، وأكد: "نحن مستعدون لتقديم كل المساعدات الضرورية لأصدقائنا الأتراك واليونانيين".يذكر أن زلزالا بقوة تقدر ما بين 6.6 و6.9 درجة بمقياس ريختر ضرب تركيا واليونان الجمعة.وكانت بؤرة الزلزال بالقرب من جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه، والسواحل التركية، حيث تقع مدينة إزمير.وأسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة أكثر من 400 بجروح.