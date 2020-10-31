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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متحف الشمع فى برلين يتخلص من تمثال ترامب قبل الانتخابات الأمريكية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:02 ص
تمثال ترامب
تمثال ترامب
وكالات
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تخلص فرع برلين من متحف الشمع المعروف باسم متحف "مدام توسو"، من تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" بدا من خطوة متحف مدام توسو، أنها تقصد التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري الثلاثاء المقبل.

وفيما بدا أيضا أنها "إهانة" أخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أقرب حلفائه.

وقالت مديرة التسويق في المتحف: "ما حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.. نحن هنا في مدام توسو ببرلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري".

ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأمريكيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وبالتالي فمن المرجح أن يعيد تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة.

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