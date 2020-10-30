رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:58 م
الحيوانات للبشر
الحيوانات للبشر
وكالات
طباعة
حذر فريق من 22 عالما، من احتمال وجود ما يصل إلى 850 ألف فيروس غير مكتشف حتى الآن في الطيور والثدييات، يمكن أن تصيب البشر في يوم من الأيام.

وتم التوصل إلى التقرير من خلال ورشة عمل ضمت 22 خبيرا في مجالات الأحياء والبيئة وخبراء الأمراض، تحت مظلة "المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي".

وحذر العلماء في تقريرهم، من أن هناك ما بين 540 و850 ألف فيروس لا يزال غير مكتشف حاليا في الطيور والثدييات، مثل الخفافيش والقوارض على سبيل المثال، والتي يمكن أن تكون لها القدرة على إصابة الخلايا البشرية.

وتتزايد مخاطر مثل هذا الانتشار بسرعة، مع ظهور أكثر من خمسة أمراض جديدة بين البشر كل عام، يمكن لأي منها أن تتحول إلى وباء.

واعتبر فريق العلماء الدولي، أنه بدون اتخاذ إجراءات لحماية الحياة البرية، فإن البشر "سيواجهون أوبئة أكثر توترا وسوءا".

وشددوا على أن هناك حاجة إلى حدوث "تحول" لمنع ظهور الأمراض حيوانية المنشأ، بدلا من الاستجابة لها بتدابير الصحة العامة واللقاحات الجديدة.

وهذا التحول يستدعي إنهاء "الاستغلال غير المستدام للبيئة"، بما في ذلك إزالة الغابات وتجارة واستهلاك الحيوانات البرية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشمل التدابير الموصى بها، فرض ضرائب على اللحوم ومنتجات الماشية، والحد من تجارة الحيوانات البرية خاصة الأنواع "عالية المخاطر"، وتوفير جهود حماية أفضل.

وقدّر الخبراء أن مثل هذه الخطوات ستكلف ما بين 40 و 58 مليار دولار سنويا، لافتين إلى أن هذا "جزء بسيط" من تكلفة مكافحة الأوبئة مثل كورونا.

فبحلول شهر يوليو وحده، على سبيل المثال، كانت جهود مواجهة "كوفيد-19" قد كلفت حوالي 8-16 تريليون دولار.

ومع ذلك، قال التقرير إنه سيكون "من الخطأ إلقاء اللوم على الحياة البرية في ظهور هذه الأمراض، لأن الأوبئة، ومن بينها كورونا، ناتجة عن الأنشطة البشرية وتأثيرها على البيئة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

التنظيم والإدارة: حظر جمع الموظف بين عملين خلال الإجازات بدون تصريح

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

محمد الباز يطالب ماكرون بمراجعة خطابه السياسي: لا تخسر العالم الإسلامي

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

«انتكاسة جديدة» لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية

الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية

عز الدين بوركة يسرد تاريخ الفن التشكيلي المغربي من البدء إلى الحساسية

«كوكاتوغرافيا» معرض للفنان محمد المصري بجاليري أبونتو