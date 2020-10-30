كيف تجري انتخابات أمريكا وأي الولايات تحسم السباق؟ طارق فهمي يجيب

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التصويت في الانتخابات الامريكية يتم من خلال التصويت المباشر وغير المباشر سواء كان البريد الإلكتروني وغيرها من الأداوت المستحدثة بسبب أزمة فيروس كوورنا، وبعد ذلك تأتي مرحلة جمع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الذي يضع التصويت النهائي.





وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن الولايات الكبرى في أمريكا ستحسم التصويت، حيث أنها حسب عدد سكانها تحظى بعدد من أصوات المجمع الانتخابي.



