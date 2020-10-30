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سياسي

«القصبى»: الشعب المصرى لن يسمح بنجاح أى مؤامرة ضد الوطن

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:31 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور عبدالهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المرشح على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الغربية، أن الدولة المصرية واجهت هجومًا شديدًا من مؤامرات وشائعات وفتن هدفها تدمير الأمة، ولكن شعب مصر يعرف تلك المؤامرات ولن يسمح لهم بنجاحها.

وقال القصبى فى كلمته منذ قليل، خلال مؤتمر جماهيري حاشد للقائمة الوطنية بقرية قرانشو مركز بسيون بمحافظة الغربية: "عندما وجد أصحاب تلك الأجندات الشعب المصرى ملتفًا حول القيادة السياسية حاولوا إيجاد سلاح جديد هو بث روح الإحباط واليأس ولكن هزموا وسيهزمون مجددا ولدينا دولة علاقاتها قوية خارجيا وداخليا".

وتابع: "الرسالة الثانية موجهة إلى فئة بعينها داخل مصر وخارجها فئة تنتظر لحظة انقسام الشعب المصرى لكى تتولى زمام الأمور مرة أخرى،  ولكن شعب مصر لن يسمح لهم، فهم يريدون من المواطنين العزوف عن الصناديق لكي تؤكد حالة اليأس ولكن لن يسمح لهم الشعب المصرى".

وأضاف القصبي: "القصة مش انتخابات ولكن قصة وطن. وأنا مطمئن بشعب مصر وهذا الحشد الهائل ليؤكد معدن المصريين الوطنيين"، مختتما حديثه بالتحية لأهالى مركز بسيون مهنئا إياهم بذكرى المولد النبوى الشريف.

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