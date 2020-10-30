محافظ الغربية يتفقد شوارع العاصمة في جولة ليلية (صور)

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، جولة ليلية تفقد فيها شارع النحاس وابن الفارض والنادي والمديرية والبورصة والجلاء وسعيد ومحب والأشرف وكورنيش المرشحة، موجهًا رئيسا حى أول وثان طنطا برفع القمامة المتراكمة بالشارع باستمرار.كما تابع المحافظ أعمال تطوير ميدان المحطة والسكة الحديد، وتفقد ميدان السيد البدوي، موجهًا برفع الإشغالات الموجودة بالطريق والتنبيه على أصحاب المحلات الالتزام بحرم الطريق وعدم الفرش في الشارع.وخلال الجولة قام قسم الإشغالات التابع لرئاسة حى أول وثان طنطا برفع كافة الإشغالات بتلك الشوارع وتشميع ٢ كافيه للتعدي على حرم الطريق، كما تم سحب ٨ رخص قيادة للوقوف صف ثان، والتحفظ على توكتوك مخالف للسير عكس الاتجاه من خلال إدارة المرور.