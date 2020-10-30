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منوعات

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:26 م
نقص المغنيسيوم في
نقص المغنيسيوم في الجسم
وكالات
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كشف الدكتور أليكسي كوفالكوف، خبير التغذية الروسي، المشكلات الصحية التي يسببها نقص عنصر المغنيسيوم في الجسم.

ووفقا له، أن أكثر الأسباب شيوعا لنقص عنصر المغنيسيوم في الجسم هي: الإجهاد والكحول وبعض أنواع الأدوية ومرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

فماذا يسبب نقص المغنيسيوم في الجسم؟

- التهيج، القلق، البكاء، اضطراب الجهاز العصبي وحتى الاكتئاب.

- مرض السكري، نتيجة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وتطور مقاومة الخلايا للأنسولين.

- تزايد الإرهاق والتعب، لأن الخلايا لا يمكنها إنتاج كمية كافية من الطاقة.

- أمراض العظام، الناتجة عن نقص الكالسيوم. لأنه عند نقص المغنيسيوم، لا يمكن للجسم امتصاصه.

- تشنجات في الساقين، لأن العضلات الكبيرة تحتوي على "مستودع المغنيسيوم" وتصبح حساسة جدا لنقصه.

- صداع دون سبب، وتشتت التركيز وضعف الذاكرة، نتيجة تضيق الأوعية الدموية وعدم حصول الدماغ على "تغذية" كاملة.

- اضطراب ضربات القلب، نتيجة خلل في توازن المغنيسيوم والكالسيوم، ما يؤدي إلى ارتخاء وتوتر عضلة القلب.

ويؤكد كوفالكوف، على أن المغنيسيوم يشارك تقريبا في جميع العمليات الكيميائية- الحيوية التي تجري في الجسم. وينظم المغنيسيوم عمل الجهاز العصبي وعمل القلب والأوعية الدموية، ويشارك في إنتاج الأنزيمات المهمة، ويعزز صحة العظام ويساعد على تركيب البروتين ومسؤول عن استرخاء العضلات.

ويقول: "المصادر الطبيعية لعنصر المغنيسيوم، هي، البذور، المكسرات، النخالة، الكاكاو، الخضروات الورقية الخضراء، البروكلي، الموز، وكولرابي، الأفوكادو والحبوب. وعند تشخيص نقصه الشديد، يجب تناول أدوية خاصة لتعويض هذا النقص".

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