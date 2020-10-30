عمر خيرت يتألق بحفل عالمى فى مركز المنارة (صور)

أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت واحدة من أضخم السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير بساحة مركز المنارة وبحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.حمل الحفل لافتة كامل العدد قام الموسيقار الكبير بتهنئة الجمهور في بداية وصلته الموسيقية بالمولد النبوي الشريف.وقدم عددا كبيرا من أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها ما تفاعل معها على مدى قرابة الساعتين المتتاليتين.كان ضمن الحضور أنس شقيق الفنانة الكبيرة أصالة، وقدمت فقرات الحفل ندى سليمان وتميز بعوامل الإبهار على غرار سهرات اللايف العالمية من تنظيم الثلاثي المتميز إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation" والذين يستعدون لتنظيم حفل النجمة الكبيرة أصالة بنفس المكان يوم ٢٠ نوفمبر القادم.