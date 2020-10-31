سعر اليورو اليوم السبت 31-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنوك اليوم السبت 31-10-2020

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي المصرف المتحد انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59، كما بلغ سعر اليورو في البنك الاهلي الكويتي للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.59.



أسعار اليورو وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.69، في بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك العربي الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.53، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.59، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.66.