سعر اليورو اليوم السبت 31-10-2020 فى البنوك المصرية
السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 31-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
عالميًا، تراجعت أسعار أسعار النفط، ما يزيد عن 1%، بفعل المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود العالمي.
حيث سجل خام البرنت انخفضًا ليصل إلي 51 سنتا أو ما يُعادل 1.4 % إلى 37.14 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يُعادل % بالمئة إلى 35.69 دولار للبرميل.
محليًا، انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه لليوم الثاني علي التوالي في البنوك المحلية والأجنبية، مقابل ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
عالميًا، تراجعت أسعار أسعار النفط، ما يزيد عن 1%، بفعل المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود العالمي.
حيث سجل خام البرنت انخفضًا ليصل إلي 51 سنتا أو ما يُعادل 1.4 % إلى 37.14 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يُعادل % بالمئة إلى 35.69 دولار للبرميل.
محليًا، انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه لليوم الثاني علي التوالي في البنوك المحلية والأجنبية، مقابل ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65.
سعر اليورو فى البنوك اليوم السبت 31-10-2020
تراجع سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي المصرف المتحد انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59، كما بلغ سعر اليورو في البنك الاهلي الكويتي للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.59.