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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بريطانيا تعلن فرض قيود على صادرات لقاح الإنفلونزا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:07 م
لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا
وكالات
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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، عن فرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة للإنفلونزا، للحفاظ على الإمدادات لفائدة المرضى الموجودين في البلاد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "هذا الإجراء سيحمي إمداداتنا في إطار خططنا للتزويد بـ30 مليونا من هذه اللقاحات قبل حلول الشتاء".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الطلب العالمي للقاحات الإنفلونزا شهد زيادة في خضم جائحة "كوفيد-19".

ويعتقد الخبراء أن زيادة التطعيمات ضد الإنفلونزا ستساعد في تقليل دخول المستشفى والضغط على المؤسسات الصحية نتيجة للإنفلونزا هذا الشتاء.

وعلى الرغم من أن لقاح الإنفلونزا لا يمنع "كوفيد-19"، فإن كلا هذين الفيروسين لهما تأثير على الجهاز التنفسي، لذا إذا كان بالإمكان منع الإنفلونزا، فقد يكون ذلك مفيدا للغاية للصحة العامة بما في ذلك جهاز المناعة.

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