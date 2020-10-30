اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة بسبب قيود كورونا

اشتبك محتجون ينكرون وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويعترضون على القيود للحد من انتشار الوباء مع الشرطة في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الجمعة.وأفادت الشرطة بأن نحو 50 متظاهرا ألقوا حجارة وألعابا نارية على الشرطة وسط ثاني أكبر مدينة في إسبانيا.وذكر المتحدث باسم شرطة إقليم قطالونيا موسوس ديسكوادرا أن الشرطة تصدت للمتظاهرين لكنها لم تهاجمهم.وفي وقت سابق، نظم نحو 700 شخص مظاهرة سلمية في أحد شوارع المدينة الرئيسية.