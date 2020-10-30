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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:55 م
مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية
ايهاب مصطفى
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ضمن خطة فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر نوفمبر، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، فيلم "مريم" فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

"مريم" هو فيلم روائي سورى، سيناريو وإخراج باسل الخطيب، البطولة للفنانين "سلاف فواخرجي، عابد فهد، أسعد فضة، صباح جزائرى، نادين خورى، مايسون أبوأسعد"، وهو إنتاج عام ٢٠١٣.

وعن الفيلم يقول الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه نال عدة جوائز منها الجائزة الكبرى في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب، والجائزة الكبرى في مهرجان وهران السينمائي للفيلم العربي مناصفة مع الفيلم المصرى "جد ولعب" عام ٢٠١٣، ونال عدة جوائز من مهرجان مسقط السينمائي، كما شارك الفيلم فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لسينما البحر المتوسط.

ويوجه مركز الثقافة السينمائية الدعوة عامة لرواده لمشاهدة العرض بمقره (٣٦ شارع شريف - القاهرة) مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لڤيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.
الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية
الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية
الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية
الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية

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