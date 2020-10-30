فرنسا تسجل 256 وفاة و50 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و256 حالة وفاة.أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أمس الخميس، تسجيل 47637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أظهرت البيانات تسجيل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وارتفعت حصيلة الوفيات في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 36020، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1 مليون و282769 حالة إصابة.وأفادت الوزارة بأن المصابين بـ (Covid-19) واصلوا التدفق إلى المستشفيات، التي تستضيف الآن 21183، حيث تم توثيق دخول 976 مصابا جديدا منذ يوم الأربعاء الماضي.