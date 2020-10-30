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الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز: دعوة الإخوان للتظاهر من أجل الرسول استغلال سياسي للحدث

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:13 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن الدعوة للتظاهر في مصر اعتراضا على الإساءة للرسول مخطط إخواني لاستغلال الحدث سياسيًا.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «لو هذه الدعوة كانت صادقة لنصرة الرسول، والله الناس كانت خرجت، لكن هناك من يريد استغلال الحدث سياسيًا».

ولفت محمد الباز إلى أن فرنسا تقف حجر عثرة أمام أردوغان في أوروبا، ولم يستطع أردوغان أن يواجه فرنسا خارجيا، لذلك هو يحاول استغلال أنصاره من الجماعة الإرهابية لإحداث قلاقل داخل فرنسا.

وتابع: «كل المساجد والزوايا اللى في فرنسا أردوغان بينفق عليها بسخاء، لاستغلال هؤلاء في دعمه والهجوم على فرنسا».

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