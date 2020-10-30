محمد الباز: دعوة الإخوان للتظاهر من أجل الرسول استغلال سياسي للحدث

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن الدعوة للتظاهر في مصر اعتراضا على الإساءة للرسول مخطط إخواني لاستغلال الحدث سياسيًا.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «لو هذه الدعوة كانت صادقة لنصرة الرسول، والله الناس كانت خرجت، لكن هناك من يريد استغلال الحدث سياسيًا».





ولفت محمد الباز إلى أن فرنسا تقف حجر عثرة أمام أردوغان في أوروبا، ولم يستطع أردوغان أن يواجه فرنسا خارجيا، لذلك هو يحاول استغلال أنصاره من الجماعة الإرهابية لإحداث قلاقل داخل فرنسا.





وتابع: «كل المساجد والزوايا اللى في فرنسا أردوغان بينفق عليها بسخاء، لاستغلال هؤلاء في دعمه والهجوم على فرنسا».