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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 31-10-2020 فى البنوك المصرية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:46 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 31-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 31-10-2020 في البنوك المصرية

عالميًا، شهدت أسعار النفط بالدول الخليجية، خلال تعاملات أمس الجمعة، تراجعًا ملحوظًا لأدنى مستوى لها منذ عام، حيث فقد معظم خامات النفط الخليجي نحو 10% بعد تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية، وذلك علي أثر بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسجل النفط الكويتي 37.83 دولار للبرميل، مقابل نفط البصرة الخفيف الذي سجل 39.27 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر النفط السعودي الخفيف 36.86 دولار للبرميل، أما سجل سعر النفط الجزائري لمزيج سهران سجل 36.36 دولار للبرميل.

اكما بلغ سعر لنفط العماني 37.47 دولار للبرميل، كما سجل النفط السعودي الثقيل 36.96 دولار للبرميل، أما النفط الإماراتي مزيج مربان 38.87 دولار للبرميل.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري وبنك عودة، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.81، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي الكويتي انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.47 جنيه وللبيع 52.40، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.24 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.54.

أسعار الدينار الكويتي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.53، كما استقر سعر الدينار اليوم في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.65، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 50.97 جنيه وللبيع 51.29، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.57.

وفي المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 52.14، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47.

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