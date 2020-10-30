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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد سعفة كان.. «ستاشر» أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:56 م
ستاشر
ستاشر
أحمد عارف - منار إبراهيم
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حصد الفيلم المصري "ستاشر" منذ قليل على جائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير، وهي الجائزة التي تسلمها منتجيه محمد تيمور ومارك لطفي والشريك في كتابته محمد فوزي وبطله سيف الدين حميدة.

ووجهوا شكرهم لمهرجان الجونة وللمخرج سامح علاء الذي كتب السيناريو ومعه محمد فوزي.

وكان الفيلم قد حقق إنجاز عالمي أمس للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أي من أقسام المهرجان بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم قد حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

لتصبح هذه هي رابع جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا، ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديو" للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.

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