رزق: 9 آلاف سائح أوكراني بشرم الشيخ أسبوعيًا

كشف رامى رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن هناك حركة قوية من السوق الأوكرانية على شرم الشيخ خلال الفترة الحالية فهناك ما يقرب من 50 طائرة أسبوعيا من أوكرانيا على مطار شرم الشيخ بمعدل 9 آلاف سائح أوكراني.وأضاف رزق الله لـ"الدستور"، أن هناك حركة سياحية من سوق كازاخستان بالإضافة إلى تواجد للسوق الإيطالي والروسي الذين يأتون عبر الطيران التركي مباشرة من تركيا على شرم الشيخ، لافتا إلى أن أغلبهم يمتلك فيلات خاصة يأتي للاطمئنان عليها وقضاء الإجازة بها ثم يعود مرة أخرى.ولفت رزق الله، إلى أن افتتاح متحف شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان الدولية بحي النور بشرم الشيخ المقرر لهم غدا السبت، يعدان إضافة قوية للتنوع السياحي الذي تتميز به المحافظة وسيساهمان بشكل كبير في إنعاش السياحة الثقافية بمدينة السلام، فوجود جامعة دولية على أرض شرم الشيخ ستعمل على زيادة حركة السياحة العربية إلى المدينة كما أن طلاب الجامعة يخلقون حالة من الرواج السياحى والدعاية غير المباشرة على شرم الشيخ.