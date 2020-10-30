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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

32 إصابة جديدة بكورونا في السودان

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:34 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٣٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الأربعاء والخميس الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت في الخرطوم و٤ ولايات أخرى، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ ٣٤٨٣ عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٨٠٤ حالات، بينها 837 وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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