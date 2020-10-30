جمع بين الوقاية والأناقة.. أفضل إطلالات كريم قاسم في الجونة

يستمر النجم كريم قاسم في الظهور على السجادة الحمراء بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات مميزة تجمع بين الرقي والبساطة مع إضافة تفاصيل خاصة به تجعله دائما ضمن أفضل إطلالات السجادة الحمراء.حيث ظهر في حفل ختام مهرجان الجونة ببدلة مميزة من تصميم مريم داود وخلال الفعاليات ظهر بـ blazer أخضر وأزرق لاقى إشادات وظهر في حفل الافتتاح ببدلة سوداء بتوقيع Gmail.ونلاحظ أنه حرص دائما على ارتداء كمامات متماشية مع ما يرتديه فجمع بين الوقاية والأناقة.وأحدث أعماله مسلسل "مملكة إبليس" بجزئيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان كما يعرض له على منصة Netflix أفلام The First Line وSawah وليل خارجي.