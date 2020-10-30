إبراهيم ناجي: تنسيقية الشباب رسالة للتصور الجديد لشكل السياسة في مصر

قال إبراهيم ناجي، نائب محافظ الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية رسالة للتصور الجديد لشكل السياسة في مصر، فكل التيارات السياسية تجتمع وتتناقش وتتحاور، فرسالة التنسيقية بكل وضوح أن السياسة مجال ليناقش فيه كل قضايا الوطن والقضايا الكبرى، وليس السياسية فقط.وأضاف "ناجي"، خلال كلمته بالصالون السياسية لتنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة ليست في حاجة لتطبيل ولا احتجاج، بل لبرلمان رقابي علينا كتنفيذيين.ودعا نائب محافظ الجيزة، لقراءة ما حدث منذ ٢٥ يناير إلى ٣٠ يونيو، بحثا عن تقدير موقف حقيقي من أين نبدأ، مشيرا إلى أن البرلمان جاء في فترة انتقالية وفي هذا البرلمان شهد مناقشة عدد كبير من التشريعات لذا كان دوره التشريعي أكبر من الرئاسي.وأوضح أن البرلمان المقبل عليه دور كبير في الطرح والطرح الآخر له دور رقابي وتشريعي أيضا، مشيرا إلى أنه منتظر من البرلمان العديد من المشاركات الإصلاحية.