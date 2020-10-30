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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1751 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:21 م
كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل ألف و751 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في لبنان إلى 79 ألفا و529 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- إلى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 625 حالة، وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12 ألفا و176 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، في ختام اجتماعها اليوم، أن تصدر وزارة الداخلية قرارا بمنع التجول بين التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا يوميا على كافة الأراضي اللبنانية في سبيل الحد من انتشار الوباء.

وتضمنت التوصيات تفعيل خطة الإغلاق في المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للوباء، بحيث تشمل العاصمة بيروت وضواحيها، وفقا لمعايير إغلاق الشوارع والأحياء والمجتمعات، وأن تقوم وزارة الداخلية بمنع إقامة كافة الحفلات الخاصة والعامة والمناسبات الاجتماعية على أنواعها في المطاعم والصالات.

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