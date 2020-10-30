جولة في تاريخ الفنون عبر العصور وزيارة لحديقة الحيوان لأطفال أهل مصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة زيارة ترفيهية لحديقة الحيوان، لأطفال محافظتي أسوان والقاهرة في خامس أيام مشروع أهل مصر للأطفال، حيث تجول الأطفال في الحديقة التي أمر ببنائها الخديوى إسماعيل وافتتحها ابنه الخديوى محمد توفيق، بهدف أن تكون مزارا ومكانا لجمع النباتات والزهور النادرة بالإضافة لمتحف الحيوانات المحنطة، كما تضم الحديقة العديد من أنواع الحيوانات مختلفة المنشأ، استمتع الأطفال برؤيتها ومشاهدتها لأول مرة على الطبيعة مثل أقفاص الحيوانات المفترسة، وبحيرات الطيور، وأقفاص الزواحف والتماسيح، وشاهد الأطفال العديد من الحيوانات للتعرف على بيئتها ومنشأها والأكل المناسب لكل فصيلة، بالإضافة للاستمتاع بركوب الطفطف واللعب والمرح في أرجاء الحديقة.وفي ضوء الزيارة؛ نفذت العديد من الورش الفنية، حيث نفذت الفنانة أميرة سعد ورشة رسم مناظر طبيعية "مونوكروم" أحادية اللون، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية لرسم عنصر واحد بلمسات وألوان مختلفة معاكسة للونه فى الطبيعة نفذتها الفنانة غادة عبد النبي، كما نفذ الفنان يحيى حسن ورشة سيلويت لتصميم حيوانات مختلفة الفصائل وفقا لما شاهده الأطفال أثناء جولتهم بالحديقة.وفي المساء استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي الأطفال لاستكمال الأنشطة الفنية والثقافية، وبعنوان "تاريخ الفنون عبر العصور" نفذت شيرين عبد المولى مطوية عن الفن التشكيلي وتاريخه تتضمن أسرار الفن عبر العصور والذي يظهر جليا في آثار مصر المحفورة على جدران معابدها والتي تعكس مدى اهتمام المصريين بالفنون بدءا من الحضارة المصرية القديمة والطرز المعمارية لبناء الأهرام، الحضارة الإغريقية وما شيده الإسكندر الأكبر في أرجاء عروس البحر المتوسط من طرز فنية تضمها معالمها ومبانيها، الحضارة القبطية وما تعلمه الكنائس والأديرة والمتحف القبطي ولوحات الأيقونات القبطية، الحضارة الإسلامية ومابها من طرز معمارية منتشرة في مساجد مصر العتيقة ومحفور على جدرانها لوحات هندسية ورسومات نباتية، والعصر الطولوني، الفاطمي، المملوكي وصولا للعصر الحديث.ويواصل الفنان عمرو حمزة بروفات العرض المسرحي "ورد بلدي" والذي يناقش قضية شائكة يعاني منها شباب مجتمعنا، بالإضافة إلى بروفات أوبريت المسرح الأسود وأعمال ورش النحاس والأركت، الحياكة والطباعة، الحلي وعجينة السيراميك.