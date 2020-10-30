عضو بـ«الوطنية للانتخابات»: الهيئة مستقلة ولا تعمل إلا بموجب القانون

قال المستشار ياسر السيد، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية في نظر كثير من المواطنين هي اليومان الخاصان بعملية الاقتراع وإعلان النتيجة، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث يتم التحضير للعملية الانتخابية منذ فترة طويلة.وأضاف «السيد» خلال كلمة له في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة أنشأت بموجب قانون، مشيرا إلى أن الهيئة لا تعمل إلا بموجب القانون وأن العمليات الانتخابية هي عمليات كثيرة والتجهيز لها يمر بمراحل طويلة جدا.وأشار المستشار ياسر السيد إلى أن قاعدة بيانات الناخبين قبل عام ٢٠١١ كان يتم معرفتها عن طريق شيوخ النواحي وأنه في عام ٢٠١١ تم الاتجاه أن يتم الاعتماد بقاعد بيانات الناخبين على الرقم القومي، مؤكدا أن قاعدة البيانات تخص مجموعة من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب.ونوه إلى أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين، موضحا أنه يتم توزيع الناخبين حسب محل سكنه ويتم بمعرفة الرقم القومي، موضحا أن هناك عددا من الجهات تتعاون مع الهيئة لتنقية وإعداد كشوف الناخبين من بينها وزارة العدل والنيابة العامة.