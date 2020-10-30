إسلام إبراهيم يكشف حقيقة ارتباطه بـ زينب غريب

نفى الفنان إسلام إبراهيم ما تردد حول ارتباطه عاطفيًا بصديقته الفنانة زينب غريب، بسبب ظهورهما معًا أكثر من مرة على الريد كاربت للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.وأكد "إسلام" لـ"الدستور" إنه يعتبر "زينب" بمثابة أخت له، وكذلك كل الفنانات اللاتي تعاون معهن خلال مسلسل بـ"100 وش"، مشيرًا إلى أنهما تربطهما علاقة صداقة قوية فقط، معربًا عن سعادته وفخره بنجاح "100 وش" خلال رمضان الماضي، واعدًا جمهوره بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.وعن أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة قال إسلام إبراهيم إنه يصور مشاهده ضمن أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركشي"، مؤكدًا أنه من أهم الأعمال التي شارك في بطولتها وقام بالموافقة عليها دون تردد خاصة أن الفنان يحيي الفخراني بطل العمل، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتعاون معه في أي عمل فني ولم يجد فرصة أفضل من ذلك.