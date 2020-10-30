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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النقض تؤيد المؤبد والمشدد 15 عامًا لـ3 متهمين بقتل سائق فى العجوزة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:59 م
محكمة
محكمة
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أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم «ص.ح» بالسجن المؤبد وإلزامه المصروفات والمتهم «م.ع» بالسجن المشدد ١٥ عاما وألزمته بالمصروفات والمتهم «ا. ن» بالسجن ١٥ عاما، فى واقعة اتهامهم بقتل سائق توك توك وسرقته بالعجوزة.

كانت النيابة العامة لنيابات شمال الجيزة أسندت للمتهمين تهمة قتل «هشام. س» عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وأعد رابعهم سلاحا ناريا «خرطوش» والخامس «سلاحا أبيض»، فوزعوا الأدوار فيما بينهم، فوفر الأول مركبته لإيصالهم لمحل الواقعة ونقل مسروقاتهم حال استدراج الثانى لمكان انتظار باقى المتهمين الثلاثة، وما إن وصلوا إليه خرجوا عليه مشهرًا رابعهم وخامسهم سلاحيهما بوجهه، وما إن بدت من المجنى عليه مقاومته لهم خشية على قوت يومه، أجرى الخامس سلاحه على عنقه حال إمساك الثالث والرابع جسده للسيطرة عليه، فأحدثوا به الإصابات التى أبانها تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى السرقة.

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