ريهام عبدالغفور: متحمسة لعرض حكاية «ربع قيراط»

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها تواصل تصوير حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا" والذي يتضمن 10 حلقات، ومن المقرر عرضه الأسبوع المقبل.وأضافت "ريهام" لـ"الدستور" أنها متحمسة لعرض الحكاية الجديدة التي تخوض بطولتها، خاصة أنها تحمل رسالة مهمة وهادفة، مشيرة إلى أن الحكاية تتضمن أحداث ستمس قلوب المجتمع المصري والعربي بالكامل، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها."إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، والعمل مكون من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.