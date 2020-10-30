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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شرطة نيس» تتأهب لمزيد من الهجمات بعد مقتل 3 أشخاص قرب كنيسة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:01 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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قال قائد الشرطة في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الجمعة، إن المواقع المسيحية والحكومية الفرنسية معرضة لهجمات الإرهابيين، بعد أن قتل مهاجم يحمل سكينا 3 أشخاص قرب كنيسة بالمدينة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" دفع الهجوم الذي وقع الخميس الحكومة إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى في مختلف أنحاء الأراضي الفرنسية، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيتم نشر مزيد من الجنود لحماية الأماكن الرئيسية مثل دور العبادة والمدارس.

وأعلنت الشرطة المحلية حالة التأهب القصوى أيضا.

وقال ريشار جانوتي: "نحن في وضع يتمدد فيه الخطر الإرهابي أكثر وأكثر.. أي رمز للجمهورية أو المسيحية هدف محتمل"، وأضاف: "يتعين علينا توخي الحذر.. يتعين علينا الانتباه".

وصرح جانوتي بأن تسجيلات الشرطة المصورة ستكون شديدة الأهمية للمحققين مع وجود 3300 كاميرا أمنية في الشوارع.

وتابع قائلا: "سيستخدم المحققون جميع تسجيلاتنا المصورة، وسيكون لذلك دور حاسم في مساعدة المحققين".

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