لدعم محاربات سرطان الثدي.. نجمات الفن في لجنة تحكيم «ميس بهية»

أقيمت اليوم مسابقة لكل محاربة موهوبة في مستشفي بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان تحت عنوان "مس بهية" لاختيار الملكة المحاربة ووصيفاتها، في ختام شهر أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي واحتفالا بعشرين موهوبة من موهوبات بهية في مختلف المجالات كالمشغولات اليدوية والطبخ والخياطة والتطريز والإكسسوارات.وضمت لجنة تحكيم مسابقة مس بهية نخبة من الفنانين على رأسهم الفنانة نهال عنبر والفنانة نورهان والفنانة عزة لبيب والفنانة ميرنا وليد والفنانة هدى إدريس والإعلامية عبير الشيخ حيث قامت كل محاربة بعرض موهبتها على لجنة التحكيم وقصتها مع المرض وبداية تعلمها وإتقانها لتلك الموهبة وأكدت كل محاربة علي أن الهواية التي أصبحت موهبة هي من أهم العوامل التي ساعدتهن في مواجهة المرض والمثابرة والاستمرار في رحلة العلاج.من جانبه حرصت لجنة التحكيم على الإشادة بمشروع بهية فرع الشيخ زايد الذي سوف يقدم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية وبالتالي يقلل قوائم الانتظار ويخفف العبء على فرع الهرم.وأعربن الفنانات على سعادتهن بالمشاركة في لجنة التحكيم، حيث أكدت الفنانة نهال عنبر أنها استمدت الطاقة الإيجابية من المحاربات، مؤكده أن كلهن ملكات مواهبهن سواء من فزن بلقب الملكة أو الوصيفة.كما أكدن الفنانات المشاركات في الحفل على أهمية هذا الحدث في إطار الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي في ختام أكتوبر الوردي، وأكدن أنهن دوما سيكونون سفراء لبهية رمز لكل سيدة مصرية.