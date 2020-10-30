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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صبا مبارك عشيقة عمرو يوسف فى «الناحية التانية»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:56 م
صبا مبارك
صبا مبارك
دعاء عبد المقصود
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تشارك صبا مبارك مع عمرو يوسف في بطولة أولى حلقات مسلسل نمرة اتنين والتي تحمل عنوان الناحية التانية، من خلال دور جريء تجسد فيه شخصية العشيقة التي ما إن تظهر في حياة رجل متزوج حتى تقلبها رأسًا على عقب.

على الرغم من الحب والصداقة التي جمعت بين عُلا وشريف إلّا أن الروتين أصبح خطرًا يهدد زواجهما. فحين لا يكون هناك سبب مباشر لإنهاء الزواج سوى الملل، هل يعد ذلك سببًا كافيًا؟ هذه التساؤلات وغيرها تثيرها أحداث الحلقة الأولى من مسلسل نمرة اتنين، وهي من إخراج طارق العريان وسيناريو وحوار سما عبدالخالق.

نمرة اتنين دراما اجتماعية تتناول كل حلقة منها قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى حول العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذة من فكرة الحب الثاني محورًا للأحداث. ولكل حلقة مخرج وكاتب وأبطال مختلفون.

المسلسل فكرة آدم عبدالغفار، وأخرج حلقاته كل من آدم عبدالغفار، طارق العريان، تامر محسن، يسري نصرالله، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أنس باطهف، ومن تأليف آدم عبدالغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سما عبدالخالق وسارة طيبة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم منى زكي، منة شلبي، ماجد الكدواني، إياد نصار، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد مالك وصبا مبارك، ومن إنتاج شاهد.

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