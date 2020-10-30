داليا البحيري: نحافظ على التباعد الاجتماعي في مهرجان الجونة

أعربت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها الشديدة بنجاح الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، والمجهود الواضح من إدارة المهرجان.وأكدت "داليا" لـ"الدستور" أن نجاح المهرجان في الظروف الصعبة التي نمر بها تحد كبير، مشيرة إلى أن الاحتياطات التي يتخذها المهرجان للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد عالية جدا، لافتة إلى أنهم يتخذون احتياطات التباعد الاجتماعي لذلك تعتبره مهرجانا مصريا مشرفا.وعن اهتمام الجمهور بالريد كاربت والإطلالات قالت داليا البحيري إن المهرجان يتضمن فعاليات مهمة ويشارك به عدد من الأفلام المهمة والتي كان يجب الاهتمام بها أكثر من إطلالات الفنانين على الريد كاربت، مؤكدة أنه مهرجان مشرف ومميز خاصة هذا العام.