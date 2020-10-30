10 ملايين إصابة بكورونا في أوروبا

ثبتت إصابة أكثر من عشرة ملايين شخص في أوروبا بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشيه في القارة مع بداية العام، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.وتشكل القارة الأوروبية التي تحوي 52 دولة المنطقة الثالثة الأكثر تضررًا في العالم من حيث عدد الإصابات، خلف أمريكا اللاتينية والكاراييب (11،2 مليون إصابة) وآسيا (10،5 مليون).وفيما يخص العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء، فإنّ أوروبا تعدّ الثانية بعد تسجيل نحو 275 ألف وفاة، خلف أمريكا اللاتينية والكاراييب (نحو 399 ألف وفاة).وأوروبا هي المنطقة التي يتفشى فيها الفيروس سريعًا حاليًا، فقد ارتفعت نسبة المصابين الجدد بـ41% في خلال اسبوع، وسجّل فيها نحو نصف الإصابات في العالم في الأيام السبعة الماضية.