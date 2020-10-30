فى الليل وبطقم أسود.. هانى رمزى وزوجته بإطلالة هادئة فى الجونة

تألق الفنان هانى رمزى وزوجته، على الريد كاربت بمهرجان الجونة، بإطلالة رقيقة "كلاسيكية" في اليوم الثامن لمهرجان الجونة فى دورته الرابعة.ارتدى الفنان الكوميدى هانى رمزى بدلة سوداء كلاسيك بدون أى تفاصيل، فيما ارتدت زوجته فستانا أسود طويلا مرصعا ببعض من "الترتر اللامع".ودائمًا ما يسعى الزوجان إلى البساطة فى الإطلالات الخاصة بهما خلال أيام المهرجان، حيث أشاد الحضور بالإطلالات البسيطة لهما.من ناحية أخرى يستعد الفنان هانى رمزى لتصوير الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه"، وذلك بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول.