وليد رمضان رئيسا للجنة التسويق وتنمية الموارد بـ«تجارية القاهرة»

تم تشكيل لجنة التسويق وتنمية الموارد بالغرفة التجارية للقاهرة برئاسة وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة.وتم اختيار المهندس محمد أبو النجا، خبير تطوير الأعمال (مستشار اللجنة) والمهندس عثمان بدران مستشار تسويق (مستشار اللجنة) ومحمود عثمان، رئيس قطاع أعمال التجارة الإلكترونية بشركة e-finance (مستشار اللجنة).يأتي ذلك لتسويق خدمات الغرفة وتنمية مواردها حتى يتسنى للغرفة الاستمرار في تقديم خدمات للتجار من المنتسبين للغرفة، وكذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات وإضافة خدمات جديدة، وجدير بالذكر أن الغرفة التجارية للقاهرة تنشئ ناديا اجتماعيا رياضيا لتجارها بالتجمع الخامس، وتقدم لمنتسبيها برنامجا مميزا للرعاية الصحية، وتقدم أيضا وثيقة تأمين مميزة للوفاة نتيجة حادث والتأمين ضد أخطار السطو والحريق، وتقدم مجموعة من الدورات التدريبية والكورسات المهنية المختلفة لتنمية قدرات ومهارات منتسبيها من التجار والصناع.