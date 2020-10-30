وفاة العمدة عبدالخالق سنوسى أحد أبرز القيادات القبلية بمطروح

فقدت محافظة مطروح، اليوم الجمعة، أحد أبرز القيادات القبلية بالمحافظة وهو عمدة قبيلة القنيشات، عبدالخالق سنوسي، إثر تعرضه لأزمة صحية وتم نقله إلى الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم وتوفي فور وصوله.وأسس عبدالخالق سنوسي مجلس عمد ومشايخ مطروح قبل 10 سنوات ماضية، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس محلي سابق لعدة دورات، وأحد مؤسسي جمعية حماية المستهلك ورئيس جمعية مجلس العمد والمشايخ ورئيس جمعية الهلال الأحمر، حيث سبق ترشحه لمجلس النواب لعدة دورات سابقة.