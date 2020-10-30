كل ما تريد معرفته عن «ورم الثدي الشرس» وطرق علاجه

- ما هو سرطان الثدي الشرس؟

- ما هي أعراض هذا النوع من السرطان؟

- كيف يتم تشخيص سرطان الثدي بالشرس؟

1 - اختبار الكيمياء النسيجية المناعية:

2 - اختبار التهجين الموضعي:

يسمى شهر أكتوبر بالشهر الوردي، فهو شهر التوعية بسرطان الثدي، والسؤال الذي تسأله كل السيدات ما هو ورم الثدي الشرس، وما هي أعراض وأسباب الإصابة به؟ يتحدث الدكتور خالد سمير أخصائي الأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي، في حواره مع "الدستور" عن سرطان الثدي الشرس وأعراضه وطرق علاجه.يحدث هذا النوع من السرطان والذي يعرف بالسرطان العدواني عندما لا يعمل البروتين HER2 بالطريقة المناسبة، فيساهم في نمو الخلايا السرطانية ويعمل البروتين HER2 على تنظيم نمو الخلايا السليمة في الثدي، وعند حدوث أي خلل في وظيفته، يمكن أن يؤدي إلى أحد أكثر انواع السرطانات عدوانية وهو سرطان الثدي الشرس.تتشابه أعراض هذا المرض مع أعراض سرطان الثدي الشائعة، وهي تشمل:- ظهور كتلة غير اعتيادية في الثدي.- تورم في شكل الثدي وتغيير ملحوظ.- تقشر جلد الثدي واحمراره أو تصلبه.- ألم في الثدي أو الحلمة.- إفرازات من الحلمة.على الرغم من التشابه في الأعراض بين أنواع سرطانات الثدي، إلا أن طريقة التشخيص عندما يتعلق بالسرطان الشرس، هي إجراء اختيار بروتين HER2 للتأكد من انتظام وظيفته وعدم تعرضه لأي خلل. ويتوفر اختباران أساسيان:والذي يقوم على قياس كمية البروتينات المتواجدة على خلايا الثدي، والتي يجب ان تتراوح بين 0 و3+ فإن كانت النتيجة تتراوح بين 0 و1، فهي سلبية أما في حالة كانت 2+ فهو المعدل السليم أما إذا زادت عن 3+ فهي إيجابية.يعتبر الاختبار الأكثر دقة في تحديد وظيفة البروتين HER2 والخلل الذي يعاني منه ويقوم على وضع ملصقات كيميائية على الثدي لاكتشاف كمية البروتينات المتوفرة على الثدي والنتيجة تكون إما سلبية أم إيجابية.