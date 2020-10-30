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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«التحرير الفلسطينية»: تصنيف القدس جزءًا من إسرائيل تزييف للتاريخ

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:15 م
حنان عشراوي
حنان عشراوي
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قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الجمعة، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية الجديد السماح بتصنيف القدس باعتبارها جزءا من إسرائيل في الوثائق الأمريكية الرسمية، هو تزييف لتاريخ المدينة المقدسة وطمس لحضارتها وهويتها العربية الفلسطينية.

وأشارت عشراوي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إلى أن هذا القرار ينسجم مع سياسة دولة الاحتلال ونهجها الإجرامي القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر مواصلة هدم المنازل، وسحب الهويات، والمداهمات، والترويع والاعتداء على المقدسات، وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت على أن هذا القرار يأتي في سياق عمل إدارة ترامب الحثيث لفرض وقائع جديدة تكرس الظلم والقمع الواقع على الشعب الأعزل قبل الانتخابات القادمة، وأن القدس ستبقى قلب فلسطين النابض، وأن هذه المؤامرات التي تحاك ضدها لن تمر وستفشل كما فشلت جميع سياسات الاحتلال.

وأكدت عشراوي أن تبني هذا الإجراء يشكل أيضا اعترافا أمريكيا وبأثر رجعي، بالممارسات الإسرائيلية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك التطهير العرقي للقدس الغربية وسرقة الممتلكات الفلسطينية، وقالت "إن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا صارخا ومتعمدا لقراري الأمم المتحدة (181 و194 من عام 1948)، اللذين أكدا على وضع مدينة القدس القانوني، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 303 من عام 1949، وهي القرارات التي أكدت على مكانة القدس وحرمتها، وهي المرجعيات القانونية المعتمدة فيما يتعلق بوضع القدس.

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