بولندا تدعو الشركات العامة للمساعدة فى بناء مستشفيات مؤقتة

أمر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ست شركات مملوكة للدولة، من بينها مصفاتان للنفط وبنك وشركة تعدين نحاس، ببناء مستشفيات مؤقتة لمساعدة البلاد في مكافحة الجائحة.وشهد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 21 ألف حالة جديدة أمس الخميس.ودفع الارتفاع السريع في عدد الحالات الحكومة إلى تنفيذ خطتها لبناء مستشفيات مؤقتة في جميع أنحاء البلاد.ونقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" عن رئيس مستشارية رئيس الوزراء ميشال دفورتشيك صباح الخميس قوله، "قد تؤدي (الإصابات) اليومية الجديدة المتزايدة إلى انهيار نظام الرعاية الصحية، الذي بات بالفعل على حافة الهاوية... ما لم نتخذ إجراءات استثنائية".وتعالج المستشفيات البولندية حاليًا أكثر من 15400 مريض من الفيروس، ويوجد الآن أكثر من 23 ألف سرير متاح لمرضى "كوفيد- 19؛ ووعدت الحكومة برفع هذا العدد.وقال دفورتشيك إن المستشفيات المؤقتة التي ستبنيها الشركات المملوكة للدولة يجب أن تضيف أكثر من 3000 سرير لمرضى "كوفيد- 19".