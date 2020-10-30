أميرة العادلي: تنسيقية الأحزاب حققت طموح الشباب على الساحة السياسية

شكرت أميرة العادلي، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بانتخابات مجلس النواب، كل الشباب المشاركين في العمل، لافتة إلى أن التنسيقية وضعت آلية لتمكين وتوصيل أصوات الشباب وتحقيق طموحهم على الساحة السياسية.وأضافت «العادلي»، خلال فعاليات الجلسة الأولى للصالون السياسي للتنسيقية، المنعقد الآن، أنها ستعمل على تنمية الحياة السياسية وتسليم الراية من جيل لجيل من أجل رفعة البلاد وتمكين الشباب، وهو الأمر الذي دعمته الدولة المصرية بعد عام 2018.وبدأت الجلسة الأولى من فعاليات الصالون السياسي لشهر أكتوبر الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان: «سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية» تحت إدارة الإعلامي أحمد عبدالصمد.ويشارك في الجلسة محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.وتتناول الجلسة الأولى استعراضًا حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبًا فاعلًا في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.