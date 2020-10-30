4 مواليد أبراج يتسمون بالنرجسية.. هل أنت منهم؟

- برج الثور:

- برج الجوزاء:

- برج القوس:

- برج الجدي:

هناك مواليد أبراج فلكية لا يعترفون بأخطائهم ولا يعتذرون عن أي شىء خطأ فعلوه تجاه الآخرين، ويظنون أنهم لم يخطئوا وتصرفوا بما يتناسب مع معتقداتهم وأفكارهم.لذلك تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أبرز مواليد الأبراج الذين لا يعترفون بأخطائهم ولا يقدمون اعتذارا عن أفعالهم.يعتبر مواليد برج الثور من الأشخاص الأكثر عنادا ضمن مواليد الأبراج، ولا تمكن مناقشتهم أو التحاور معهم، لأنهم يتمسكون برأيهم، ولن يستطيع أحد إقناعهم بأي طريقة، كما أنهم لا يدركون أبدًا أنهم أخطأوا، بل يعتبرون أن ما يقومون به هو تعبير عن أفكارهم ومبادئهم فقط، بالإضافة إلى أنهم لهم عالمهم الخاص ولا يهتمون بما يفكر به الآخرون.يعتبر مواليد برج الجوزاء من أكثر المواليد الذين لديهم تقلب مزاج، لذلك لا يمكن أن يعترفوا بأخطائهم، بل يجدون دائمًا المبررات لأفعالهم وأقوالهم، بالإضافة إلى أنهم على استعداد لخوض الجدال الطويل، الذي لا مبرر له فقط، لتأكيد وجهة نظرهم حتى وإن كانت خاطئة.لمواليد برج القوس قدرة كبيرة على الخروج من المواقف الصعبة وتجنب الاعتذار عن أخطائهم، فهم لا يحبون أن يظهروا ضعفاء، بل يحتاجون دائمًا إلى إبراز مهاراتهم في الإقناع، لذلك يتمكنون من تصحيح أخطائهم من دون الاعتراف بها أو الاعتذار عنها.يمتاز مواليد برج الجدي بعزة النفس، لذلك يكون من الصعب عليهم الاعتراف بالخطأ، فهم يسعون دائمًا إلى تبرير أفعالهم، ويميلون إلى الكذب لإخفاء أخطائهم، ولهم القدرة على تحويل اللوم إلى الآخرين.