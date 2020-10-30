«الزراعة»: خطة التوسع الأفقى فى محصول القمح تتماشى مع مشروع الـ1.5 مليون فدان

قال تقرير لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن الحقول الإرشادية فى الحملة القومية للنهوض بالقمح النموذج العملى لنقل أحدث تقنيات زراعة القمح من حقول البحوث إلى حقول المزارعين، بالإضافة لتدريب المرشدين الزراعيين والزراع على تطبيق الممارسات الزراعية الموصى بها لرفع إنتاجية وحدة المساحة، وبناء على ذلك تستمر الحقول الإرشادية فى نشر التقنيات الحديثة مع تطبيق البرامج التى سبق تطبيقها خلال المرحلة الثانية ومنها الزراعة على مصاطب وزراعة المزارع السمكية بالقمح بعد حصاد الأسماك مع استمرار تدريب كوادر المرشدين الزراعيين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية وزراع القمح.وأشار التقرير الذي حصل عليه الدستور، إلى أنه إذا كانت استراتيجية الحملة ترتكز على ثلاثة محاور هى: التوسع الأفقى والتوسع الرأسى وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد، فإن استراتيجية المرحلة المقبلة تقوم على تنمية محور التوسع الأفقى تمشيا مع سياسة الدولة فى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والعمل على التنمية الزراعية فى المناطق الصحراوية تحت الاستصلاح فى واحة الفرافرة وغرب المنيا وتوشكى والعوينات والوادى الجديد ووادى النطرون والمراشدة.وذكر التقرير أن الحملة تهدف فى المرحلة الحالية إلى زيادة إنتاجية الأراضى الجديدة برفع إنتاجية وحدتي المياه والأرض في ظل ظروف نقص المياه الذى تعانى منه مصر الآن.وبالإضافة إلى توسع الحملة فى الأراضى الجديدة فإن النشاط فى الأراضى القديمة ستتم زيادته لنشر التقنيات التى توسعت الحملة فى تطبيقها خلال السنوات الست السابقة خاصة زراعة القمح على مصاطب لتحقيق أكبر قدر من التوفير فى مياه الرى للتغلب على مشكلة نقص المياه.