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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أمين سر التنسيقية تستعرض إنجازات عامين: تجمع جميع التيارات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:12 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير
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استعرضت سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنجازات التنسيقية خلال عامين منذ تأسيسها.

وقالت «سها» إن التنسيقية استطاعت أن تجمع طوائف مختلفة من جميع التيارات، إلا أن المثابرة والعمل بين الشباب المنضوين تحت لواء التنسيقية جعل الجميع يتفق خلف كيان سياسي واحد يدعم المصلحة الوطنية.

وأشارت إلى أن التنسيقية حصلت على دعم كبير من الدولة، مما يؤكد أنها تدعم أي كيان وطني دون النظر إلى توجهاته السياسية.

وبدأت الجلسة الأولى من فعاليات الصالون السياسي لشهر أكتوبر الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان: «سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية» تحت إدارة الإعلامي أحمد عبدالصمد.

ويشارك في الجلسة محمد موسى عضو مجلس أمناء التنسيقية نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراضًا حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبًا فاعلًا في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد 5 سنوات من الآن.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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