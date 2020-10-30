عشرات القتلى والمفقودين في انهيارات طينية بالسلفادور

قتل 6 أشخاص على الأقل وفقد 35 آخرون، الجمعة، إثر انهيارات طينية أعقبت تساقطا كثيفا للأمطار شمال سان سلفادور، عاصمة السلفادور.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية جاء في بيان للشرطة أن "نحو 35 لم يعثر عليهم، فيما تم انتشال 6 جثث من الطين والحطام".وأفادت وزارة الداخلية بأن نحو 300 رجل إطفاء وعناصر من الشرطة والجيش ساهموا في عمليات البحث لإنقاذ الأشخاص المفقودين.وغمر الطين 50 منزلا بالقرب من بلدة نيجابا، فيما تم إجلاء 35 لاجئا من إحدى الكنائس في المنطقة المنكوبة.