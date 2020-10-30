غرق شاب فى شاطئ شهر العسل بالإسكندرية

غرق شاب بشاطئ النخيل بشاطئ شهر العسل بالبيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، فيما بدأت قوات الإنقاذ بالبحث عن جثمانه، وتبين أن الشاب يدعى عمر أحمد سليمان 17 عامًا، والذي جرفته الأمواج اليوم بالشاطئ.وناشد إيهاب المالحي، قائد غواصي الخير المتطوعين، مجموعة غواصي الإسكندرية بالتوجه إلى شاطئ شهر العسل بالبيطاش للبحث عن الغريق.ولفت «المالحي» إلى أن الشاب لقي مصرعه غرقًا منذ قرابة الثلاث ساعات في الشاطئ، مشيرًا إلى أنه ما زالت الشواطئ العامة مغلقة بناءً على قرار مجلس الوزراء.وأشار إلى أن أهل الغريق يتواجدون على الشاطئ في انتظار ظهور جثمانه، داعيًا الله أن يظهر الغريق في أقرب وقت ويلهم أهله الصبر.