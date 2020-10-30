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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره فى مسرحية «مورستان»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:13 م
الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة
حسين الجندي
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كشف الفنان أحمد سلامة تفاصيل دوره في مسرحية "مورستان"، والتي يقوم بإخراجها سمير العصفوري، ويتم عمل البروفات الخاصة بها يوميًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة وسط حضور أبطال العرض.

وقال سلامة في تصريحات لـ"الدستور": "العرض مليء بالعمالقة ومعمول له إعداد قوي جدًا، وهو عمل مرتبط بالواقع الذي نعيشه، من خلال قصة بير السلم، والتي قدمت في السبعينيات من المخرج سعد الدين وهبة، ولكنها مختلفة عما يقدمها المخرج سمير العصفوري".

وأوضح: "المسرح القومي بيتي وبدأت من خلاله منذ أن كنت ممثلًا صغيرًا، وعملت عليه لسنوات كثيرة مع الأستاذ يحيي الفخراني، وقدمت عرضا بطولتي أيضا وعروضا كثيرة، المسرح القومي بيتي".

واختتم: "دوري في العرض اسمه نظيف؛ شخصية مش بيلعب حاجة معينة، كل همه إزاي يستفيد ويخطب بنت ويحب أمها معمول بشكل رائع وحبيت الشخصية جدًا".

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