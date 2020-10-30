حملة تعليمية تطالب بتخفيض سعر مسحة كورونا لطلاب المدارس

طالبت شيماء علي ماهر، مسئولة الحملة التعليمية "بتعليم ولادنا نبني بلدنا" بتخفيض سعر المسحة الخاصة بفيروس كورونا وهذا التخفيض يكون لطلاب المدارس أو إتاحتها في التأمين الصحي.وأضافت شيماء في تصريح خاص لـ"الدستور": حالات كورونا تزداد داخل المدارس، ومن الممكن زيادتها مع دخول فصل الشتاء، لذلك نناشد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة لتخفيض سعر المسحة للطلاب حتي يطمئن أولياء الأمور على أولادهم.وكانت آخر مدرسة ظهرت بها حالة كورونا هي مدرسة "الرواد"، حيث أعلنت مدرسة "الرواد" بمدينة نصر عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فيها، لتلميذ بالصف الرابع الابتدائي، مؤكدة تسلم صورة تحليل PCR من الأم، وإبلاغ الإدارة الطبية والإدارة التعليمية بالأمر.وأضافت المدرسة، في بيان: "أفادت الإدارة الطبية بأن الطالب تغيب من يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر حتى تسلم نتيجه التحليل، كما أفادت الأم الأربعاء 28 من ذات الشهر، وهي مدة أسبوع كامل، وخلال هذه المدة لم تتلق المدرسة أي إخطار من ولي أمر لطلاب في نفس الفصل، ما لا يجعل فرصة لأن تكون هناك إصابات أخرى، وعلى ذلك لم تقرر اللجنة الطبية أي قرار غلق لهذا الفصل".وأنهت البيان: "المدرسة تؤكد أنها تتابع غياب الطلبة وأسبابه يومًا بيوم، وتتلقى أي إخطار يرد إليها من أولياء الأمور، وتتابع مع المسئولين في الإدارة الطبية لاحتواء أي إصابة سواء بين الطلبة أو هيئة التدريس باهتمام بالغ، ونهيب بكم الإبلاغ بأي تطور في حالة الطلاب فورًا، حتى تقوم المدرسة بدورها دون أي تأخير، نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من أي مكروه".