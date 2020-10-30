السيطرة على حريق منزل بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمنزل بشارع إبراهيم الدسوقي بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، إثر تسرب غاز، وأتت النيران على محتويات الطابقين دون خسائر بشرية.تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بطابقين الثالث والرابع بمنزل بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، بسبب تسرب غاز.انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق الذى أتى على جميع محتويات الطابقين، وتم منع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.