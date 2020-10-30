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الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص بطعنة نافذة فى القلب ببورسعيد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:20 م
طعن
طعن
بورسعيد:شيماء رشاد
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لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية في بورسعيد.

استقبلت مستشفى طوارئ الهيئة ببورفؤاد المذكور شادي عبدالعزيز محمود ٤٠ عاما، جثة هامدة عن طريق الأهالي بادعاء اعتداء من آخرين بمنطقة مساكن الهيئة ببورفؤاد، وبالفحص المبدئي تبين وجود طعنة نافذة في القلب أدت لوفاته في الحال.

تم التحفظ على جثة القتيل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي سياق متصل، قال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت بعد مشادات كلامية بين المجني عليه وزوجته إثر مشاجرة عائلية استغاثت بعائلتها مما دفع القاتل شقيق الزوجة لجلب عدد من أتباعه مما أدى إلى طعن الزوج ووفاته في الحال.

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