مصرع شخص بطعنة نافذة فى القلب ببورسعيد

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب الخلافات العائلية في بورسعيد.استقبلت مستشفى طوارئ الهيئة ببورفؤاد المذكور شادي عبدالعزيز محمود ٤٠ عاما، جثة هامدة عن طريق الأهالي بادعاء اعتداء من آخرين بمنطقة مساكن الهيئة ببورفؤاد، وبالفحص المبدئي تبين وجود طعنة نافذة في القلب أدت لوفاته في الحال.تم التحفظ على جثة القتيل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة.وفي سياق متصل، قال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت بعد مشادات كلامية بين المجني عليه وزوجته إثر مشاجرة عائلية استغاثت بعائلتها مما دفع القاتل شقيق الزوجة لجلب عدد من أتباعه مما أدى إلى طعن الزوج ووفاته في الحال.