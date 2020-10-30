إصابة طالبين في حادث انقلاب توك توك بالمنيا

شهد الطريق الدائري بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، حادث انقلاب توك توك، مما أسفر عن إصابة طالبين تم نقلهما للمستشفى، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب توك توك بالطريق الدائري بمركز مطاي شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من إسلام عمر محمد، 18 سنة، طالب، وطه رمضان محمد، 16 سنة، طالب، مقيمين بمركز مطاي.تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.